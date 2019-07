Busch Gardens anuncia novos tours pelos bastidores

Beatriz Ceschim



03/07/2019 | 13:18

O Busch Gardens Tampa Bay, em Tampa, nos Estados Unidos, anuncia novos tours pelos bastidores. Os visitantes poderão reservar um encontro com novos animais, como bichos-preguiça e rinocerontes, enquanto aprendem mais sobre os cuidados com eles. Além disso, os aventureiros terão a chance de experimentar a nova montanha-russa de arremesso mais alta da Flórida, a Tigris.

Novos tours pelos bastidores do Busch Gardens

Encontro com os bichos-preguiça

Durante um tour de 30 minutos, os participantes visitarão a área dos bichos-preguiça nos bastidores do parque. Os visitantes poderão conhecer mais sobre seus hábitos e suas dietas especiais, enquanto ajudam a alimentá-los.

Encontro com os rinocerontes

O pessoal também poderá conhecer duas espécies de rinocerontes que vivem no Busch Gardens, durante um tour de 45 minutos. Um guia conduzirá o grupo, que terá a oportunidade de ver como esses animais são cuidados diariamente e ainda tocar em um dos rinocerontes-brancos do parque. Depois, os visitantes serão levados para encontrar com Jody, uma fêmea de rinoceronte-negro, e alimentá-la.

Os participantes desse tour aprenderão sobre os cuidados e os hábitos dos rinocerontes. Além de saber mais sobre as medidas criadas pelo Busch Gardens para contribuir com a conservação e proteção desses animais na natureza.

Vale destacar que esses dois novos encontros com animais fazem parte da lista das dez experiências de bastidores oferecidas no Busch Gardens Tampa. Nessa lista há ainda atrações como o “Keeper for a Day”, que inclui encontros com diversos animais do parque, de pinguins e gorilas a elefantes e tigres.

Confira o vídeo de divulgação do encontro com rinocerontes no Busch Gardens Tampa Bay