Após trocar de babá três vezes em seis semanas, Meghan Markle estaria se recusando a dividir os cuidados do filho, Archie Harrison

03/07/2019 | 13:11



E parece que Meghan Markle não está aceitando bem a ideia de ter uma babá para cuidar de seu primeiro filho, Archie Harrison. Segundo informações do jornal The Sun, a Duquesa de Sussex estaria tendo dificuldade em dividir os cuidados do bebê com outra pessoa, apesar de insistir em entrevistar possíveis candidatas para ocupar o cargo de babá. Entretanto, todo o processo de entrevistas estaria sendo bem complicado, já que Meghan estaria humilhando as profissionais. Tenso, não é?

Ainda de acordo com o veículo, Meghan trocou de babá três vezes nas últimas seis semanas. Fontes próximas ao palácio real afirmaram que ela e o marido, o Príncipe Harry, querem tomar a decisão certa em relação à pessoa que cuidará de seu filho.

- Muitas vezes, existem diferentes necessidades em diferentes fases da vida do bebê. A primeira babá foi uma enfermeira noturna. Mas Harry e Meghan não querem apressar ou correr o risco de errar essa decisão. É profundamente pessoal e depende das necessidades do bebê e dos pais.

Tomara que eles encontrem a babá perfeita logo, né?

Homenagens

Na última terça-feira, dia 2, o Príncipe Harry compareceu ao The Diana Award, uma instituição que tem como objetivo preservar a memória da Princesa Diana e sua crença de que os jovens podem mudar o mundo. E segundo informações da revista Vanity Fair, o Duque de Sussex se emocionou bastante ao fazer o seu discurso no evento, que aconteceu em Londres, na Inglaterra. Harry confessou que começou a ter uma nova visão de mundo após o nascimento de seu filho, Archie Harrison, no dia 6 de maio deste ano.

- Como pai, eu sei que meu filho sempre estará vendo o que eu faço, imitando o meu comportamento - um dia, talvez até seguindo os meus passos.

Ele também falou sobre a importância do trabalho de sua mãe, Lady Di, que morreu em agosto de 1997 em um acidente de carro.

- Minha mãe, Princesa Diana, era um modelo para tanta gente, sem ao menos perceber o impacto que ela teria em tantas vidas. Você não precisa ser uma princesa ou uma figura pública para ser um modelo. Na verdade, se você não é, é igualmente valioso, porque as pessoas podem se identificar mais com você.

O duque ainda falou sobre o valor de poder influenciar alguém positivamente.

- Ser um modelo e mentor pode ajudar a curar as feridas do seu próprio passado e criar um futuro melhor para outra pessoa. O impacto de um mentor tem o poder de tornar a sociedade mais rica, mais feliz, mais gentil e mais alinhada.