Favoritas, Pliskova e Halep vencem e avançam à terceira rodada em Wimbledon

03/07/2019 | 12:46



Duas das favoritas ao título de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada, a checa Karolina Pliskova e a romena Simona Halep venceram mais uma vez e conseguiram a classificação à terceira rodada. Nesta quarta-feira, as ex-líderes do ranking da WTA tiveram caminhos opostos para passarem pela porto-riquenha Monica Puig e pela também romena Mihaela Buzarnescu, respectivamente.

Primeira a entrar em quadra, Pliskova, número 3 do mundo, eliminou a campeã olímpica dos Jogos do Rio-2016 com direito a um "pneu". Fez 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/4, e agora terá pela frente a taiwanesa Su-Wei Hsieh, 28.ª pré-classificada, que eliminou a belga Kirsten Flipkens ao marcar 7/6 (7/3) e 6/3.

Halep teve muito mais trabalho para ganhar de sua compatriota. Por pouco mais de duas horas, Buzarnescu lutou o quanto pode em quadra contra a atual número 7 do mundo e só foi derrotada por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 4/6 e 6/2.

O próximo desafio para Halep promete ser ainda mais complicado, já que vai encarar outra ex-número 1 do mundo. A bielo-russa Victoria Azarenka, atual 40.ª do ranking, precisou de apenas 1 hora e 3 minutos para despachar a australiana Ajla Tomljanovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0.

Outra cabeça de chave contou com a sorte para seguir viva em Wimbledon. Oitava pré-classificada, a ucraniana Elina Svitolina contou com a desistência da russa Margarita Gasparyan no final do segundo set quando estava perdendo com o placar de 5/7 e 6/5.

Sua próxima adversária será a grega Maria Sakkari. Cabeça de chave número 31, a tenista grega de 23 anos ganhou da checa Marie Bouzkova por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Será o primeiro duelo entre elas no circuito profissional.

Também nesta quarta-feira, a estoniana Anett Kontaveit, 20.ª pré-classificada, não teve trabalho para derrotar a britânica Heather Watson por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1, e agora jogará contra a checa Karolina Muchova, que eliminou a norte-americana Madison Brengle por 6/3 e 6/4.