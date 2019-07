03/07/2019 | 12:18



Os aplicativos Facebook, WhatsApp e Instagram estão instáveis nesta quarta-feira, dia 3. Usuários estão relatando os problemas por meio de plataformas como o Twitter, dizendo que não estão conseguindo enviar pelas redes sociais arquivos de mídia como fotos, vídeos e áudios. De acordo com o site Down Detector, conhecido por apontar falhas em redes sociais, o Brasil não é o único país afetado pelo problema: há também relatos de instabilidade nos Estados Unidos, no México, no Peru e em alguns países da Europa.