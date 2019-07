Príncipe Harry teria ignorado Meghan Markle durante partida de beisebol

03/07/2019 | 12:11



Problemas no palácio? Príncipe Harry e Meghan Markle foram conferir um jogo de beisebol no último sábado, dia 29, mas de acordo com alguns fãs da família real, os dois não estavam se divertindo tanto assim juntos. Os seguidores do casal viram em um vídeo um momento em que eles estão na arquibancada assistindo à partida, quando a duquesa parece dizer alguma coisa a seu marido e é ignorada por ele, que pelo jeito estava falando com alguma outra pessoa.

Os dois estavam assistindo à uma partida amistosa entre os New York Yankees e os Bostin Red Sox que aconteceu em Londres, na Inglaterra, mas pelo jeito não puderam relaxar muito bem. Foi a segunda aparição pública da Duquesa de Sussex após dar à luz Archie Harrison e, além da intriga de que teria sido ignorada, o jornal britânico também publicou que durante um momento antes do início do jogo, o príncipe pareceu chamar a atenção de sua esposa. De acordo com a publicação, Harry estava pedindo para a ex-atriz prestar atenção ao hino nacional britânico que estava tocando e parar de cumprimentar as pessoas.

Parece que eles passaram o jogo meio tensos entre si, não é mesmo?