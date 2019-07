João Doria anuncia BRT para o Grande ABC

Do Diário do Grande ABC



O governador João Doria (PSDB) anunciou, nesta quarta-feira (3), que o Grande ABC será abastecido pelo modal BRT (sigla em inglês para transporte rápido por ônibus) na Linha 18-Bronze. A estimativa é que o projeto custe R$ 680 milhões - cerca de 16% do valor que custaria o monotrilho (R$ 4,26 bilhões) - e que fique pronto em 18 meses. A linha deve atender de 150 mil a 340 mil usuários por dia. O evento acontece no Palácio dos Bandeirantes com as presenças do vice-governador Rodrigo Garcia (DEM), do secretário estadual dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, além de prefeitos da região Paulo Serra, de Santo André, Orlando Morando, de São Bernardo, e José Auricchio Júnior, de São Caetano.

"O fornecedor do monotrilho quebrou, faliu. Não existe mais. Não foi isso que nos fez mudar, mas se tivéssemos pensado em monotrilho não teria fornecedor”, explicou o Governador. "Não podemos ter a irresponsabilidade de iniciarmos uma obra sem sabermos se iríamos concluir. O BRT atende a demanda e também traz conforto”, disse Baldy.



Além do BRT, João Doria também anunciou a construção da Linha 20, que seria Metrô e ligaria o bairro de Rudge Ramos, em São Bernardo, ao bairro da Lapa, em São Paulo. Segundo ele, também há a possibilidade de modernizar a Linha 10-Turquesa da CPTM e transformá-la em espécie de VLT (Veículo Leve sobre Trilhos).



A Linha 20-Rosa chegou a ser anunciada pelo governo do Estado em 2012, quando o governador era Geraldo Alckmin (PSDB). O trajeto seria de 25 quilômetros - maior até do que o da Linha 3-Vermelha, de 21 quilômetros, a maior do sistema atual -, saindo da Estação Afonsina, no Rudge, passando pela Zona Sul, com ligação à Estação São Judas da Linha 1-Azul e chegando à Lapa. No meio do caminho, ainda, haveria interligação com a futura Estação Cerro Corá, da Linha 2-Verde, que não foi construída.

Em março, Doria disse que encomendaria levantamento a respeito do projeto de mobilidade. Contrato de PPP (Parceria Público-Privada) da Linha 18 foi assinado em 2014, ainda na gestão de Geraldo Alckmin (PSDB), com o Consórcio Vem ABC, mas nenhum centímetro de obra física foi feito, uma vez que o Estado não obteve autorização da União para contrair empréstimo internacional para custear desapropriações.



ESTAÇÃO PIRELLI E CPTM - Também durante a entrevista coletiva, Doria bancou a construção da Estação Pirelli, no bairro Homero Thon, em Santo André. Há reivindicação antiga da cidade para uma parada no local, que conta com o Atrium Shopping, rede hoteleira e empresas.



Sobre a mordenização da Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), que liga Rio Grande da Serra ao Brás, na Capital, o governador anunciou revitalização inédita. Segundo o tucano, a linha seria abastecida por metrô de superfície. Rodrigo Garcia assegurou que as obras começam semana que vem.

