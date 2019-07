Do Dgabc.com.br



03/07/2019 | 11:59



Usuários do WhatsApp, Facebook e Instagram relataram diversos problemas nestas plataformas desde as primeiras horas desta quarta-feira (3). Entre as principais reclamações estão a impossibilidade de postar no Facebook e Instagram. Também não é possível baixar as mídias - áudios, fotos e vídeos - que chegam pelo WhatsApp.