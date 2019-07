Emplacamento de carros importados cai 9,6% no semestre

03/07/2019 | 11:55



O emplacamento de carros importados caiu 9,6% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período de 2018, totalizando 16.219 veículos. Com isso, a Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores (Abeifa) revisou a estimativa de vendas desse tipo de carro para o ano, de 50 mil para 40 mil unidades.

No recorte de junho, a queda foi ainda maior, de 13,4% ante maio e de 11,1% na comparação anual. Ao todo, foram emplacados no mês passado 2.679 veículos.

Por outro lado, as quatro montadoras associadas à Abeifa que produzem internamente - BMW, Caoa Cherry, Land Rover e Suzuki - tiveram crescimento de 44,1% nas vendas no semestre, na comparação com igual período de 2018, totalizando 14.527 unidades. As projeções de venda nesse segmento específico, de 55 mil veículos em 2019, ficam mantidas.

O presidente da associação, José Luiz Gandini, afirmou que a queda recente no dólar ajuda o setor, mas ponderou que os carros que já estão nos navios, a caminho do Brasil, foram comprados com o câmbio desvalorizado. E reclamou da instabilidade atual. "Cada dia um fala uma coisa, outro fala outra, mercado e câmbio ficam instáveis", apontou. Para ele, a aprovação das reformas da Previdência e tributária ajudaria a melhorar o ambiente.