Bolsonaro: 'temos que sair do discurso fácil de político, temos que dar exemplo'

03/07/2019 | 11:54



O presidente Jair Bolsonaro agradeceu no final da manhã desta quarta-feira, 3, a parlamentares "que entendem que a união é a chave para o sucesso do Brasil". Ele, no entanto, não citou nenhuma pauta específica. "Precisamos sair do discurso fácil de político, temos de dar o exemplo", afirmou o presidente em seguida. "O pacto que precisamos é com o Poder Legislativo e Executivo, com o nosso exemplo", disse também.

Bolsonaro deu as declarações em São Paulo, durante discurso feito em solenidade de posse do novo comandante do Comando Militar do Sudeste, general Marco Antonio Amaro. O militar assume no lugar do general Luiz Eduardo Ramos, que será o novo ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, substituindo o general Carlos Alberto dos Santos Cruz.