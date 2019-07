Veja os termos em alta na web no Brasil

Da Redação



03/07/2019 | 11:48

Os brasileiros pesquisaram por “O que é empreendedorismo” 187 mil vezes nos últimos doze meses. A busca pela palavra chave “empreendedorismo” somou 1,3 milhão de pesquisas no mesmo período. Já a palavra “bootstrap” apresentou um salto de 22,7% no número de buscas, analisando as médias mensais de junho/2018 e maio/2019. No primeiro mês foram 110 mil buscas e no último foram 135 mil. Ao todo, o termo foi pesquisado 1,4 milhão de vezes no último ano.

Os dados são da SEMrush, empresa de marketing digital, que apurou as principais pesquisas dos brasileiros no último ano em relação a inovação e empreendedorismo. Para realizar o levantamento, a companhia levou em conta as ocorrências nos motores de busca do Google e do Bing.

Outro termo que está em alta é “coworking” – compartilhamento de espaço para pessoas trabalharem. A busca pela palavra aumentou em 82% o número de buscas, de 40,5 mil em junho do ano passado para 74 mil pesquisas em maio deste ano, totalizando ao longo do último ano 646 mil vezes.

A palavra “startup” (empresas inovadoras, normalmente ligadas à tecnologia) foi pesquisada 829 mil de vezes no último ano. Já “o que é startup” tem sido uma crescente busca pelos brasileiros ao longo dos últimos meses, em junho/2018 eram 9,9 mil enquanto em maio deste ano foram 18,1 mil pesquisas, números que representam um aumento de 82,8% quando comparamos os dois meses. No último ano, os brasileiros quiseram saber o que é startup 153 mil vezes.

As buscas “podcast” (espécie de programas de áudio – e até vídeo – transmitidos normalmente via internet; muito semelhantes ao que se ouvem em rádios AM e FM) e “o que é podcast” somam 1,4 milhão de pesquisas no último ano.

