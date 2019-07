Irmãs Kardashian-Jenner se reúnem para clique raro e Khloé brinca: Difícil convencer todo mundo a tirar uma foto

03/07/2019 | 10:11



As irmãs Kardashians-Jenner podem ser grandes amantes de ensaios fotográficos, selfies e da exposição nas redes sociais, no entanto, elas raramente conseguem se reunir para um clique espontâneo, em que todas apareçam. No Instagram, Khloé Kardashian divulgou o rato momento do quinteto reunido e confessou que é realmente difícil que as beldades consigam realizar uma foto juntas e que todas gostem do resultado da imagem.

Nada como uma foto com todas as minhas irmãs. Vocês não têm ideia de como é difícil convencer todo mundo a tirar uma foto e garantir que todos estejam olhando para a câmera. A aprovação da foto é toda uma outra história... Ps:. Kim roubou a minha foto!, disse a loira na legenda da publicação.

A foto de Kim, Kourtney, Khloé, Kendall e Kylie foi feita no dia em que Koko comemorou seu aniversário de 35 anos de idade com uma festa em Calabasas, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Para a ocasião, a beldade apostou em um top rosa e uma calça jeans. Já as irmãs surgiram com estilos bem distintos para a celebração. Enquanto Kendall e Kourtney elegeram calças e camisetas bem despojadas para a festa, Kim e Kylie escolheram looks mais ousados e surgiram com as pernas à mostra e peças bem justinhas ao corpo.

Na caixa de comentários, as irmãs brincaram sobre a foto:

Tecnicamente a foto é minha, escreveu Kylie Jenner.

Metade no sol, metade na sombra, disse Kourtney sobre a posição das irmãs na foto.

Em seguida, Kim compartilhou o mesmo clique e escreveu na legenda: Tudo! E Kylie concordou: Tudo! Amo vocês!