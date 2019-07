Antonia Fontenelle chama SBT de incompetente após polêmica com Lívia Andrade

03/07/2019 | 10:10



O barraco está armado! Antonia Fontenelle e Lívia Andrade protagonizaram uma briga daquelas no Instagram após Fontenelle expor nas redes sociais que não foi entrevistada ao vivo por Leo Dias no programa Fofocalizando por causa da apresentadora que divide bancada com o jornalista.

Na tarde da última segunda-feira, dia 2, Fontenelle usou o Stories para explicar que Leo pediu para entrevistá-la ao vivo, mas pouco após topar conversar, ela ouviu do amigo que Lívia teria feito oposição à pauta e, por isso, o bate-papo não iria acontecer. Irritada, ela criticou a decisão da direção do programa do SBT por acatar a opinião de Lívia, que é apenas uma das apresentadoras da atração, e também disparou ofensas à rival:

- O Leo Dias queria me ligar, para falar comigo, sei lá, queria me fazer umas perguntas ao vivo no Fofocalizando. Eu falei tá bom, liga. Deixa eu falar uma coisinha pra vocês: Esse programa só existe por conta do Leo Dias. Eu não sei como ele vai reagir a isso, não sei se ele vai se voltar contra mim, mas f***e não preciso do Leo pra nada. Mas depois ele me ligou e falou: Eu to muito p***o, não vou te ligar porque a Lívia se opõe e não quer que eu fale de você no programa.E E eu fiquei chocada. Qual é o seu problema? A gente está falando de pessoa física e jurídica, pessoa que não sabe separar as coisas. Qual é o poder que essa moça tem sobre esse programa? Tem proteção ai querida? O Leon Abravanel, ou o diretor, que não sei mais quem está dirigindo...O que está acontecendo? O Silvio Santos sabe disso? Que uma reles apresentadora manda nas pautas, decide? Não que eu faça questão de aparecer no Fofocalizando, porque acho que é um programa de quinta categoria, mas se não é o Leo Dias levar notícias, furos, exclusivas que os artistas dão diretamente pra ele, esse programa não existe. Os demais não tem acesso aos artistas. Quando o Leo Dias não está o programa, ela tem zero audiência. Então, dona Lívia Andrade, não faço questão de aparecer no Fofocalizando, mas o que você faz é amador. E direção, francamente, colocar um capricho de uma apresentadora à frente da audiência de um programa, isso é absurdo. É comprometer um produto. Então, bonitona, seja menos pedante, seja mais inteligente. Se o Leo Dias sair desse programa você volta para o Jogo dos Pontinhos. Competência para comandar um programa sozinha você não tem, meu amor. Te manca garota!, esbravejou Fontenelle.

Em seguida, Lívia Andrade também recorreu ao Stories para responder as ofensas da rival. Sem citar o nome de Fontenelle, ela disse:

- Respondendo algumas perguntinhas. Eu faço meu trabalho, eu falo, eu estou aqui no Fofocalizando porque fui contratada para isso. Eu recebo para passar as notícias, eu ganho para isso. Coisa que você, você aí faz de graça, né? Com a simples intenção de tentar prejudicar alguém, polemizar, aparecer. Porque as pessoas querem ser vistas, eu entendo! E se o Fofocalizando acabar, sim, vou continuar no Jogo dos Pontinhos. Eu estou lá há 10 anos trabalhando com o melhor e maior comunicador do Brasil, na minha opinião. É um privilégio trabalhar do lado de Silvio Santos há 10 anos, sim, sentadinha naquela cadeirinha. Se isso não der certo talvez eu faça outras novelas, porque já fiz algumas, ou volte a trabalhar em programas humorísticos, que fiz há anos. Continuo também fazendo aquele programa de rádio que estou há 6 anos na Band, líder de audiência, ao vivo falando com a galera.Se tudo isso acabar, der errado, eu abro um comércio, loja, né? Sou comerciante também já fiz isso outras vezes. A vida não é só TV, o importante não é só estar trabalhando e ser feliz assim como sou. Que Deus abençoe a sua vida com boas oportunidades assim como abençoou a minha. Espero ter esclarecido isso e a cada dia mais eu valorizo os bons e verdadeiros amigos. Ah que pena que não foi você contratada para sentar no sofá azul. Isso não é escolha minha!, rebateu a apresentadora.

Mas o bafafá não parou por aí! Fontenelle se irritou com a resposta de Lívia Andrade e voltou ao Stories para respondê-la. A atriz e apresentadora do Na Lata rebateu Lívia por falar sobre seu trabalho:

- Eu dou nomes viu dona Lívia? Eu não fico instruída por advogados. Eu estou falando com você! Dona Lívia, dez anos nos Jogos dos Pontinhos! É de se suicidar ficar dez anos fazendo a mesma coisa porque não tem outra coisa pra fazer. O programa vai acabar, se o Leo Dias sair, o programa acabou! A gente sabe disso, vamos combinar, né? Novela? Que novela, tá maluca? Que currículo de novela que tu tem! Nunca mais abra a boca pra dizer que eu trabalho de graça pra prejudicar as pessoas. Você me respeita! Você acha que eu sustento meus filhos, meus funcionários, minhas casas, como? Baseada em que você abre a boca pra dizer que eu trabalho de graça pra prejudicar as pessoas?, disse ela.

Fontenelle ainda criticou a postura de Lívia Andrade no Fofocalizando exibido na última segunda-feira, dia 2, quando apresentou matéria sobre a polêmica de Val Marchiori com o ex-marido. Por fim, mandou um aviso para a apresentadora caso seu nome seja citado mais uma vez por ela:

- E você ganha pra quê? Pra prejudicar as pessoas? Pra ler uma carta de um homem desrespeitoso chamando outra mulher de garota de programa? Você não tem vergonha de ganhar dinheiro desse jeito não? Tudo tem limite! Dinheiro não é tudo na vida não! E eu trabalho de graça pra prejudicar as pessoas é o c***e! Algum dia alguém me viu escondendo marido Brasil? Com o pretexto de que eu sou discreta e low profile? Nós sabemos o motivo de tanta discrição! Lívia, vamos encerrar o assunto para ficar bom pra todo mundo, vai até ficar melhor pra você. Recado dado. Não insinua mais nada ao meu respeito, porque mesmo não falando o nome, as pessoas não são bobas. Não subestime a inteligente das pessoas, porque se você insinuar alguma coisa e eu entender que é pra mim eu vou na tua reta ta?, finalizou.

Diante da repercussão da briga entre as artistas, o SBT enviou um comunicado à imprensa explicando que Lívia Andrade não teve envolvimento na decisão de não exibir pauta de Leo Dias com Fontenelle:

O SBT esclarece que a entrevista realizada por Léo Dias com atriz Antonia Fontenelle não foi ao ar nesta segunda- feira, (1 ), no Fofocalizando por decisão da direção do programa. O SBT esclarece ainda, que o elenco da atração não tem poder de decisão sobre as pautas que são exibidas, diz o comunicado.

Lívia também compartilhou a mensagem da emissora em suas redes sociais e esclareceu sua posição na atração:

Sim, faz parte do meu trabalho, esse é o jogo e eu estou no time! Quando aceitei o serviço sabia que tudo isso fazia parte do pacote! Bóra lá, me julguem por apresentar um programa de fofoca. O mundo de hoje alimenta o monstrinho todos os dias. O meu também está na reta, assim como o de todos os artistas, somos alvos, mas nós ganhamos pra isso. Tem o lado bom e o lado ruim, como tudo na vida. Calúnia e difamação é mato e a gente tem que se defender. Eu não descubro as fofocas e nem apuro, eu apresento. E se não for eu, outra pessoa vai fazer esse papel! Então por favor menos hipocrisia, esse meio é cruel e todos que estão na TV sabem muito bem onde estão pisando! Enquanto a gente sofre, briga, se mete na vida dos artistas, todos seguem ganhando dinheiro! Não existem lados, existem interesses, essa é a realidade e eu também tenho contas pra pagar. Não reclamo, vou aproveitar essa oportunidade mesmo!!! Nem melhor, nem pior, errada e errante como todos... Ou será que tem algum Santo por aqui???, escreveu Lívia.

Indinagada, Fontenelle também repostou o comunicado do SBT e criticou a postura da emissora:

Não foi ao ar porque eu não dei entrevista para ninguém. Morta com tanta incompetência!, escreveu ela.

Leo Dias, que foi pivô de toda a confusão, não quis se envolver. Depois de receber centenas de mensagens nas redes sociais pedindo explicações dos fãs, o jornalista afirmou que apenas quer contribuir para a audiência do programa:

Muita gente pedindo uma declaração minha. Eu não vou me meter nisso, só vou falar uma coisa: eu estou trabalhando para levantar a audiência do Fofocalizando. Isso me foi pedido e isso será cumprido, finalizou ele.