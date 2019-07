Operação da PM interrompe trânsito e trens na zona norte do Rio

03/07/2019 | 09:44



Uma operação da Polícia Militar com intensa troca de tiros interrompeu o trânsito e provocou a suspensão da circulação de trens na região de Manguinhos, na zona norte do Rio, no início da manhã desta quarta-feira, dia 3. Ainda não havia informações sobre prisões até a publicação desta matéria.

De acordo com a PM, a ação conta com a atuação de policiais de uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), com apoio do 16º Batalhão e do Grupamento de Intervenção Tática.

Em função da operação, a avenida Leopoldo Bulhões ficou fechada nos dois sentidos por quase duas horas. Além disso, trens da linha Gramacho-Saracuruna com destino à Central do Brasil tiveram as partidas suspensas devido aos tiroteios por cerca de 40 minutos.

Milícias

Uma outra operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) prendeu, na manhã desta quarta-feira, cinco pessoas acusadas de ter envolvimento com a Liga da Justiça, considerada a maior milícia do Estado do Rio.