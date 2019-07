Prefeitura de SP libera caminhões no entorno de ponte e viaduto interditados

03/07/2019 | 07:38



A Prefeitura de São Paulo anunciou na noite desta terça-feira, 2, a liberação da circulação de caminhões no entorno da ponte do Jaguaré e do viaduto Miguel Mofarrej, na zona oeste da cidade. Ambas as estruturas estão interditadas para veículos pesados.

De acordo com a Prefeitura, as medidas são para "minimizar o impacto da proibição do tráfego de veículos pesados nessas duas estruturas". No entorno da ponte do Jaguaré, será liberada a circulação de caminhões na Marginal do Pinheiros, em ambos os sentidos, entre as pontes Cidade Universitária e a do Jaguaré.

Já no entorno do viaduto Miguel Mofarrej, o trânsito de caminhões ficará permitido em pontos específicos das ruas Ernesto Igel, Monte Pascal, Brigadeiro Gavião Peixoto, Barão de Itaúna, Guaipá e da Avenida Imperatriz Leopoldina.

Nessas regiões, o trânsito de caminhões, em circunstâncias normais, é proibido de segunda a sexta-feira, das 5 horas às 21 horas, e aos sábados, das 10 horas às 14 horas.

A circulação de caminhões foi suspensa na ponte do Jaguaré depois que um incêndio atingiu a estrutura no dia 21 de junho. Já o viaduto Miguel Mofarrej foi fechado para veículos pesados na última sexta-feira, 28, depois que uma vistoria constatou a necessidade de obras emergenciais.