03/07/2019 | 07:10



O Banco Central da Suécia decidiu hoje manter seu juro básico no atual nível de -0,25% e reiterou a trajetória esperada para a taxa, mas ressaltou que continuará vigilante diante de incertezas no exterior.

O Riksbank, como é conhecido o BC sueco, reafirmou que prevê elevar juros apenas no fim deste ano ou no começo do próximo, apesar do crescente desconforto com a deterioração nas relações comerciais em meio a um quadro de desaceleração da economia global.

Em dezembro do ano passado, o Riksbank elevou o juro básico pela primeira vez desde julho de 2011. Fonte: Dow Jones Newswires.