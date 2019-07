Lateral Tamires é apresentada como reforço do Corinthians

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



03/07/2019 | 10:20



A lateral-esquerda Tamires está de casa nova após a disputa da Copa do Mundo da França pela Seleção Brasileira. A moradora de Santo André que estava no Fortuna Hjorring, da Dinamarca, assinou contrato até o fim do ano com o Corinthians, pelo qual disputará o Campeonato Paulista, o Brasileirão e a Libertadores.

A jogadora de 31 anos, inclusive, reencontra no Timão algumas companheiras do selecionado verde e amarelo, casos da goleira Letícia, das zagueiras Érika e Mônica, e da meia Adriana.

“A mais nova louca do banco. Venho com muita vontade de vestir essa camisa que enverga varal e o adversário quando vê, passa mal. No Corinthians jogarei e acima de tudo sua camisa honrarei”, publicou a lateral em suas redes sociais.

COPA DO MUNDO

Pela semifinal do Mundial da França, os Estados Unidos venceram a Inglaterra por 2 a 1 – gols de Rapinoe e Morgan para as norte-americanas; White descontou – com direito a penalidade defendida por Naeher no fim, e garantiram vaga na decisão. Hoje, às 16h, em Lyon, Holanda e Suécia definem o segundo finalista.