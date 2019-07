Habilidade faz a diferença e Brasil elimina Argentina

Dérek Bittencourt

03/07/2019



Historicamente o futebol brasileiro ficou conhecido por jogadores habilidosos que em um lance podem definir os duelos mais difíceis e equilibrados. E foi exatamente desta forma que Daniel Alves e Gabriel Jesus construíram os dois gols na vitória por 2 a 0 sobre a Argentina, ontem à noite, no Estádio do Mineirão, que levou a Seleção Brasileira para a final da Copa América – domingo, às 17h, no Maracanã. Agora, aguarda o vencedor de Chile e Peru, que se enfrentam hoje à noite (leia mais abaixo).

E foi um triunfo maiúsculo. Que começou a ser construído a partir de uma jogada mágica de Daniel Alves. O lateral-direito e capitão foi brilhante. Chapelou Acuña, deixou Paredes no chão e olhou para um lado e tocou para o outro, servindo Firmino, que cruzou rasteiro para Gabriel Jesus abrir o placar, aos 18 minutos da primeira etapa – e encerrar jejum de nove jogos, desde outubro de 2017.

O atacante ex-Palmeiras e atualmente no Manchester City decidiu retribuir a assistência do colega de Liverpool aos 25 da etapa final. Carregou desde a intermediária defensiva brasileira, ganhou na força de Otamendi, fintou Foyth e rolou para Firmino acertar o ângulo do goleiro Armani: 2 a 0.

O segundo tento verde e amarelo saiu justamente quando os argentinos pressionavam. Lionel Messi havia acabado de acertar a trave de Alisson. Na primeira etapa, Aguero, de cabeça, já havia parado no travessão. Não é que os hermanos apenas assistiram o Brasil. Pelo contrário, pressionaram, finalizaram três vezes mais (12 a 4), mas valeram as eficácias defensiva e ofensiva dos brasileiros.

A equipe de Tite soube atacar, soube cadenciar, soube sofrer, soube brigar – e ao melhor estilo do adversário, soube catimbar. E no fim, com gritos de “olé” e “eliminado”, a torcida celebrou e mandou os argentinos para a disputa do terceiro lugar, sábado, às 16h, contra o perdedor de chilenos e peruanos.

“Acredito que muitas pessoas duvidam bastante da gente, mas confiamos no staff, na nossa proposta, no nosso trabalho. A gente é muito dedicado e aplicado. Tudo isso é colher os frutos que a gente planta todos os dias”, declarou Daniel Alves. “A gente vai fazer de tudo para conseguir esse objetivo (título) para eles (torcedores)”, emendou o lateral.

Se havia algum fantasma do 7 a 1 sofrido para a Alemanha na Copa de 2014 no Mineirão, ontem ele não deu nenhum tipo de susto.

Firmino e Jesus celebram gentilezas

Passe de um, gol do outro. Passe do outro, gol do um. Gabriel Jesus e Roberto Firmino foram os responsáveis pelos dois gols da Seleção Brasileira sobre a Argentina, ontem à noite, no Mineirão. Rivais no futebol inglês, mostraram que são complementares com a camisa amarela.

“Eu e o Gabriel somos isso, mostrando que a gente se conhece bem. A gente joga junto e está aqui para ajudar a Seleção”, destacou Firmino, do Liverpool. “Grande vitória. Jogamos futebol com a raça da nossa equipe, com mentalidade forte, mostrando mais uma vez nossa força contra a seleção da Argentina. Estão todos de parabéns”, emendou ele.

“Fico até sem palavras. Considero todos os jogos importantes, até os que eu não vou bem. Hoje (ontem), coloquei na cabeça que ia marcar, vim muito confiante. Estou muito feliz não só pelo gol, mas pela partida da equipe. Está todo mundo de parabéns pela partida, empenho, entrega. Isso é Brasil. É com esse espírito que a gente vai alcançar o que a gente deseja”, declarou Gabriel Jesus, do Manchester City.

Já pensando na decisão de domingo, Firmino pediu concentração à Seleção neste último passo para a conquista do título. “Mais um momento incrível na minha vida. É focar na final, se preparar bem que vai ajudar na partida”, concluiu o atacante brasileiro.

Chile e Peru definem segundo finalista

Em confronto carregado de história que vai além esporte, remetendo à rivalidade iniciada no século XIX, Chile e Peru se enfrentam hoje, às 21h30, na Arena do Grêmio, para definir o segundo finalista da Copa América, ainda que com os papeis de favorito e franco atirador bem definidos.

Os países se enfrentaram na Guerra do Pacífico entre 1879 e 1883, com o Chile derrotando a aliança do Peru com a Bolívia, conquistando territórios dos dois países. E, embora hoje as nações possuam relação pacífica, a expectativa é para clima tenso em Porto Alegre.

“Este clássico não é só futebol, porque com os chilenos há muitas rivalidades. É um clássico especial e sabemos o que isso significa para nós e para eles. Portanto, vamos tentar fazer o melhor e torná-lo uma festa”, disse o lateral-esquerdo peruano Trauco.

Há razões esportivas para que existam ânimos aflorados em Porto Alegre. Em outubro de 2015, após derrotar a seleção peruana em Lima pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2018, a equipe do Chile, que teve seu hino vaiado, deixou uma mensagem no vestiário do Estádio Nacional: “Respeito. Por aqui passou o campeão da América”.

As seleções contarão com força máxima, mas o favoritismo é do Chile, que até avançou em segundo lugar no seu grupo, mas eliminou a Colômbia, até então com 100% de aproveitamento, nas quartas, nos pênaltis.