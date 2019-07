Venda de veículos cresce 12,13% no semestre

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



03/07/2019 | 07:04



As vendas de veículos zero-quilômetro reagiram em junho e contribuíram para que o semestre encerrasse com alta de 12,13% ante os primeiros seis meses de 2018. Ao todo, foram comercializadas 1,308 milhão de unidades de janeiro a junho. Os dados foram divulgados ontem pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).

Somente no mês passado, o total de emplacamentos no País atingiu 223.213 exemplares, alta de 10,52% frente a mesmo período de 2018. “Em junho, já observamos mudança significativa no comportamento do consumidor, principalmente com relação ao nível de confiança em contrair dívidas de financiamento. E isso está, diretamente, relacionado aos rumos da economia, em função das reformas pendentes”, argumentou o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Jr.

No entanto, quando comparados a maio, os números apresentam queda de 9,06%. De acordo com o executivo, junho teve três dias úteis a menos, o que provocou o recuo. “Contudo, as vendas diárias, nesses períodos, cresceram 2,23%, o que nos mostra cenário positivo, passando de 15.612 unidades, em maio, para 15.961 unidades em junho.”

No Grande ABC, a alta na comercialização de veículos no semestre se deu em menor intensidade do que no País, de 8,44%, com 23.006 unidades. No mês passado, por sua vez, a expansão foi bem mais expressiva, aos 25,7%, totalizando 3.980 exemplares. Os automóveis lideram as vendas, com 3.447 em junho e 20.024 no ano. Em São Bernardo e Santo André foram registradas as maiores vendas.

COMÉRCIO DIRETO - Embora os resultados demonstrem crescimento, o setor da distribuição de veículos alerta para fenômeno atípico, que foi o crescimento, mais acelerado, das vendas diretas – em que o produto é faturado pelo fabricante diretamente ao consumidor final, como frotistas, locadoras, taxistas e PCDs (Pessoas Com Deficiência) –, na comparação com o desempenho obtido no varejo – quando é comprado nas concessionárias. “Para termos uma ideia, no acumulado de janeiro a junho, as vendas diretas representaram 45,06% dos emplacamentos de automóveis e comerciais leves, contra 40,04% no mesmo período de 2018”, destacou Assumpção Jr.

No semestre, as vendas diretas tiveram alta de 23,6%, enquanto que as ao varejo cresceram 2,15%. Provavelmente, o movimento se justifica pelo crescimento de demanda por carros para serem usados pelos aplicativos de transporte.

REVISÃO - Apesar da reação no semestre, a Fenabrave revisou para baixo o percentual de crescimento esperado para 2019. Em janeiro, era aguardada alta de 11,15%, com 2,85 milhões de veículos. Em 2018, foram comercializados 2,56 milhões. Agora, a expectativa é de alta de 8,37%, para 2,78 milhões. A revisão, conforme a entidade, se deu diante dos apontamentos econômicos e políticos da atualidade.