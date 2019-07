Conta de luz fica 7,03% mais cara a partir de amanhã

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



03/07/2019 | 07:30



A partir de amanhã, a conta de luz ficará, em média, 7,03% mais cara no Grande ABC. O reajuste, oriundo de revisão tarifária que ocorre a cada quatro anos, foi autorizado ontem pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). Para os consumidores de baixa tensão, como os residenciais, a Enel (ex-Eletropaulo) informou que o percentual será de 6,48%. Já para os clientes de média e alta tensão, em geral indústrias e grandes comércios, 8,46%.

Assim, considerando uma casa que gaste, por mês, R$ 100 com eletricidade, o montante passará a R$ 106,48, caso o consumo se mantenha. No entanto, vale ponderar que o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) acumulado nos 12 meses encerrados em maio chegou a 4,66%, ou seja, o acréscimo supera a inflação.

Questionada, a Enel explicou que a revisão visa preservar o equilíbrio econômico-financeiro da companhia. “O principal fator que influenciou a revisão foi o aumento do custo com a aquisição de energia, que representa 34% da composição tarifária”, disse. “A compra de energia foi impactada pelos elevados custos da geração de energia térmica no Brasil, uma vez que o nível dos reservatórios das hidrelétricas estiveram baixos nos últimos anos, além da elevação do custo de energia da Usina Hidrelétrica de Itaipu em razão da alta da variação cambial em relação ao dólar.”