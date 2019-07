Em 5 anos de crise, total de catadores aumenta 20%

Yara Ferraz

O volume de catadores de materiais recicláveis no Grande ABC aumentou em 20% nos últimos cinco anos, período dominado pela crise econômica. Atualmente, o total de profissionais chega a 500, que trabalham nas dez cooperativas da região e manipulam média de 900 toneladas mensais. Um dos principais entraves para a remuneração digna dos profissionais (que pode chegar a R$ 1.700 mensais, porém, tem seu menor valor em R$ 200), de acordo com o MPT (Ministério Público do Trabalho), é o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, criada em 2010, por parte das prefeituras.

A partir do momento em que as administrações públicas priorizam a contratação de cooperativas, os catadores recebem maior quantidade de lixo para reciclar e aumentam as chances de elevarem sua renda.

Quanto aos números do setor, eles são estimados pela presidente da Cooperativa Reluz, de São Bernardo, Francisca Maria Lima Araújo, que faz parte da coordenadoria estadual do Movimento Nacional dos Catadores e é conselheira fiscal da Coopcent ABC (Cooperativa Central do ABC). Segundo ela, o total de trabalhadores poderia ser até o dobro do que é hoje. “Durante os últimos anos já cresceu bastante, porque tivemos muita procura de pessoas que estavam desempregadas. Muitas delas nunca foram catadoras, eram de outras profissões mesmo, e acabaram procurando a gente porque perderam o emprego. Porém, a região tem capacidade de abrigar até 1.000 trabalhadores, mas para isso acontecer, depende da quantidade de material que vem para nós.”

O montante destinado à separação e reciclagem também depende das administrações municipais, já que as mesmas são responsáveis pela gestão e coleta de lixo. Conforme previsto na legislação, as prefeituras devem priorizar a contratação das cooperativas no processo. “A partir daí, consequentemente se dá um trabalho digno para essas pessoas, o que favorece o desenvolvimento humano e de certa forma significa aumento de circulação na economia da região, além de protege o meio ambiente. Com emprego digno, condições de saúde e equipamentos de proteção adequados, o trabalhador pode ter a condição de sobrevivência da sua família garantida”, afirmou a procuradora do Trabalho de São Bernardo, Sofia Vilela de Moraes. O alerta aconteceu ontem, após exibição do documentário As Recicláveis, em São Bernardo (leia mais abaixo).

NAS CIDADES - Na região, de acordo com Sofia, o MPT realiza reuniões com as cooperativas e os municípios buscando fazer interlocução. “Por exemplo, em Mauá, a gente está em vias de contratação, São Caetano já tem o contrato e em São Bernardo precisamos incentivar a contratação, mas tem uma quantidade positiva de materiais recicláveis. O que nos preocupa muito ainda é a quantidade de lixo que chega nas cooperativas, que é muito pouco, então mesmo tendo material humano e equipamentos, muitas vezes não tem material para a venda e o sustento”, explicou.

O secretário de serviços urbanos de Mauá, Clovis Bosquetti, presente no evento, afirmou que o contrato ainda não foi firmado. “Mas estamos em vias de finalizar isso brevemente.” Na cidade, os materiais são destinados à Coopercata (Cooperativa de Catadores de Papel, Papelão e Material Reciclável de Mauá), lá é onde recebem o menor valor (R$ 200), segundo Francisca. O Paço informou que “auxilia os funcionários da Coopercata com cestas básicas, frutas, legumes e pães mensalmente”.

Em São Caetano, são 27 catadores em espaço cedido pela Prefeitura que recebem 160 toneladas por mês e fazem a triagem de 100 (o restante é repassado a outras entidades). Há expectativa de ampliação do programa. No município, se paga o maior valor (R$ 1.700)

Questionada, a Prefeitura de São Bernardo informou que as cooperativas do município (Cooperluz e Reluz) possuem, juntas, 101 cooperados. Os ganhos com os materiais reciclados, vendidos e distribuídos são posteriormente repartidos entre os cooperados. Diadema informou que o município está adaptado à Lei Nacional de Resíduos Sólidos e, desde 2014, possui o termo de cessão de uso do espaço para cooperativa Cooperlimpa. As demais cidades não se manifestaram.



Documentário prioriza o protagonismo do trabalhador

Com intuito de mostrar as condições de trabalho dos catadores da região e a importância desses profissionais para o meio ambiente e o desenvolvimento econômico, o documentário As Recicláveis foi lançado e exibido ontem no Senac São Bernardo. O vídeo é iniciativa do MPT (Ministério Público do Trabalho) e da OIT (Organização Internacional do Trabalho) e reúne depoimentos dos trabalhadores.

Para a oficial técnica em princípio dos direitos fundamentos do trabalho da OIT, Thais Dumet Faria, o filme deixa claro que a falta de conhecimento é um dos principais entraves para as melhores condições dos catadores. “É preciso que as pessoas conheçam a legislação e a situação deles. Podemos ter benefícios para toda a sociedade garantindo os seus direitos. Além disso, a atuação do poder público em fazer valer a lei é importante para reconhecer os trabalhadores das cooperativas como parceiros da sociedade, do desenvolvimento econômico e do meio ambiente.”

Compareceram ao evento catadores, representantes das prefeituras e autoridades do MPT, além de integrantes da comunidade acadêmica. O intuito é que o documentário seja posteriormente disponibilizado à população.