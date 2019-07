Vereadores batem boca por projeto que nem chegou à Câmara de Mauá

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



03/07/2019 | 08:44



Ao debater proposta do governo de Alaíde Damo (MDB) para modificação na regularização de táxis que atuam em Mauá, vereadores da base governista se desentenderam durante sessão de ontem. A confusão foi tamanha que a discussão, que começou com o transporte individual de passageiros, terminou sobre regulamentação das vans escolares, texto que sequer está na casa.

O projeto do Executivo que chegou à Câmara para a apreciação dos vereadores busca reservar 10% das vagas à exploração de táxi para pessoas com deficiência. O debate que se seguiu, porém, entre os vereadores Bodinho (PRP) e Manoel Lopes (DEM), que compõem a base aliada, foi sobre a regularização de vans escolares.

Um dos pontos que acabaram dando início à discussão foi a ideia do vereador Professor Betinho (DC) para que taxistas pudessem ter liberdade de negociar seus prefixos após 24 meses de exploração do transporte na cidade. Neste momento, o presidente do Legislativo, Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (SD), decidiu paralisar os trabalhos. Por fim, o projeto de regularização dos táxis foi suspenso por quatro sessões.

Quando retornaram à sessão, Bodinho e Manoel seguiram o embate. “Sei de algumas escolas que estão no Centro da cidade que recebem até 20 vans com alunos, enquanto escolas da periferia estão sem transporte de alunos. Acredito também que o melhor modo para regularização é o cadastramento dos motoristas, como acontece na Capital. No modo de criação de prefixos, o motorista pode querer vender seu automóvel, o que não seria correto”, avaliou Manoel.

Por sua vez, Bodinho sustentou que os motoristas não venderiam os veículos, mas que poderiam negociar a linha. “O melhor a se fazer é chamar a própria categoria (de motoristas de vans escolares) para debater o projeto”, disse.