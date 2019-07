Secretário de segurança dialoga com empresários de S.Bernardo

Junior Carvalho



O secretário estadual de Segurança Pública, general João Camilo Pires de Campos, esteve ontem em São Bernardo para conversar com empresários dos bairros Cooperativa e Batistini e detalhar as ações de sua pasta no primeiro semestre.

O integrante do alto escalão do governo João Doria (PSDB) participou da segunda rodada do encontro Grandes Líderes para uma Grande Cidade, promovido pela Prefeitura de São Bernardo, para debate sobre políticas públicas. Ontem, o foco foi como atividades da área de segurança pública podem auxiliar, indiretamente, a chegada de novas empresas e o fomento do emprego.

Foram 80 empresários convidados para almoço no salão nobre do Paço. Foram recepcionados pelo prefeito Orlando Morando (PSDB), pela primeira-dama e deputada estadual Carla Morando (PSDB) e por secretários municipais.

“Essa iniciativa criada pela nossa gestão nos permite debater novo modelo de alinhamento de políticas públicas junto à iniciativa privada. No encontro de hoje (ontem), por exemplo, conseguimos alcançar resultados significativos no que diz respeito a compromissos firmados para melhorias na área de segurança pública, junto ao secretário estadual da área, general João Camilo. Assim como ocorreu no primeiro encontro, mais uma vez, essa ação mostrou a importância de fortalecemos a comunicação com as empresas da nossa cidade para fomentar a geração de empregos”, disse Morando.

A primeira atividade ocorreu no mês passado, com as participações dos secretários estaduais da Fazenda, Henrique Meirelles, e de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen da Silva.

“A realização deste encontro foi muito positiva, pois nos permite apresentar ações que o poder público tem realizado no município e também de acolher novas demandas de empresários que atuam na cidade. Uma oportunidade para o governo do Estado se aproximar desse público e trabalhar juntos para o desenvolvimento do setor produtivo”, declarou João Camilo.