Massa de ar frio derruba a temperatura no Grande ABC

03/07/2019 | 07:03



O Grande ABC enfrenta a chegada de frente fria a partir de hoje, segundo previsão do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) do Grande ABC, mantido pelo Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Segundo o equipamento regional de meteorologia, a temperatura terá queda acentuada e pode chegar a mínima de 4°C no fim de semana, inclusive com possibilidade de geada em regiões de serra.

Para hoje, é esperado aumento gradativo da nebulosidade com chances de chuva fraca em pontos isolados no fim do dia. As temperaturas ficarão entre 16°C e 25°C.

A partir de amanhã, poderá haver chuva a qualquer momento do dia e as temperaturas estarão em declínio acentuado. A máxima deverá ser de 22°C e a mínima de 16°C. Já na sexta-feira, a previsão de mínima é de 9°C e máxima é de 16°C – pode chover durante a madrugada e início da manhã.

O sábado deverá ser o dia mais frio da semana, com mínima de 4°C e risco de geada. A partir de domingo, as temperaturas começarão a subir.