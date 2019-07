Ribeirão Pires estuda ação para reduzir acidentes na Índio Tibiriçá

Da Redação



03/07/2019 | 07:00



A Prefeitura de Ribeirão Pires realizou reunião com o comando da Polícia Rodoviária para debater ações que contribuam com a redução do número de acidentes na Rodovia Índio Tibiriçá. Mudanças na sinalização e intervenções estruturais foram avaliadas pelos profissionais que atuam na área.

Entre os pontos debatidos estão melhorias na infraestrutura viária entre o km 43 e o km 55 – perímetro urbano que passa por Ribeirão Pires. A próxima etapa das tratativas será a elaboração de documento conjunto entre a Prefeitura, a Polícia Rodoviária e a Câmara solicitando, junto ao DER (Departamento de Estradas e Rodagem) – responsável pela administração da rodovia – a instalação de segregação de pista em alguns trechos.

De janeiro a maio, a Rodovia Índio Tibiriçá registrou oito acidentes com vítimas fatais conforme o Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo), divulgado mensalmente.