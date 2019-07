Doria revela hoje futuro da Linha 18

Raphael Rocha



03/07/2019 | 06:56



O governador João Doria (PSDB) anuncia hoje o resultado do estudo feito pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado sobre o futuro da Linha 18-Bronze do Metrô, que ligará o Grande ABC à malha metroviária da Capital. Evento foi marcado para as 11h30, no Palácio dos Bandeirantes.

Em março, Doria disse que iria encomendar levantamento a respeito do projeto de mobilidade. Contrato de PPP (Parceria Público-Privada) da Linha 18 foi assinado em 2014, ainda na gestão de Geraldo Alckmin (PSDB), com o Consórcio Vem ABC, mas nenhum centímetro de obra física foi feito, uma vez que o Estado não obteve autorização da União para contrair empréstimo internacional para custear desapropriações.

O evento terá as presenças do vice-governador Rodrigo Garcia (DEM) e do secretário estadual dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, além de prefeitos da região – Paulo Serra (PSDB), de Santo André e presidente do Consórcio Intermunicipal do ABC, Orlando Morando (PSDB), de São Bernardo, José Auricchio Júnior (PSDB), de São Caetano, e Lauro Michels (PV), de Diadema, já avisaram o governo tucano de que estarão na solenidade. “Será divulgação de projeto que dará solução à antiga demanda regional”, avisou o Estado.

Quando prometeu a realização de estudos, Doria admitiu a possibilidade de trocar o modal ao considerar a viabilidade de BRT, sistema de ônibus de alta velocidade. Entretanto, argumentou que somente dados técnicos iriam embasar sua decisão.

Fontes ligadas ao governo paulista reconhecem que o estudo terá conclusão pela mudança do modal, ou seja, pela instalação do BRT, se baseando nos custos – técnicos da Secretaria dos Transportes Metropolitanos avaliam que, para tirar o monotrilho do papel a essa altura, seria necessário aportar quase R$ 1 bilhão a mais, ultrapassando o limite legal de aditamento de valores de contratos públicos, hoje em 25%.

Outra informação comentada nos bastidores do Palácio dos Bandeirantes é o possível tempo de obras, de 18 meses. A própria nota do Estado convocando entrevista coletiva sinaliza pelo BRT, ao dizer que “novo modal de transporte público para municípios do Grande ABC” será apresentado por Doria.

O projeto original envolvia a construção de monotrilho, passando pelas cidades de Santo André, São Bernardo e São Caetano até chegar à Capital. Seriam 13 estações e o investimento atingiria R$ 4,26 bilhões. A projeção inicial era entregar o modal até 2018.