População cobra melhorias na Praça dos Imigrantes

Victor Augusto

Especial para o Diário



03/07/2019 | 07:00



Com aproximadamente 500 metros quadrados, a Praça dos Imigrantes, localizada entre as avenidas Tijucussu e Kennedy, no bairro Olímpico, em São Caetano, oferece aos moradores um espaço calmo para relaxar, além de um parquinho para as crianças se divertirem. Porém, a ausência de manutenção no local é alvo de críticas por parte dos frequentadores, já que representa risco às crianças.

Em visita ao espaço público, a equipe do Diário constatou as falhas estruturais, como brinquedos danificados e até mesmo pregos enferrujados expostos nas estruturas.

A vendedora Tânia Guilhen, 41 anos, comenta que os problemas do parquinho afastam as famílias, que acabam não utilizando a área com tanta frequência. Mãe de Attila Guilhen, 7, a moradora do bairro Olímpico observa que o balanço tem as cordas desgastadas e que a administração improvisa reparos. “O balanço é feito de corda e o suporte de madeira acaba cerrando e desgastando a estrutura. A solução que eles arrumam é subir a madeira, mas isso impossibilita que uma criança consiga sentar no brinquedo.”

Ângela Ferreira, 54, revela que os itens estão quebrados há mais de um mês e cita a preocupação em relação à segurança dos pequenos. O risco de as crianças se machucarem é muito grande.” A aposentada leva a neta Manuela Ferreira, 4, ao local de vez em quando, mas diz que fica constantemente em alerta enquanto a menina brinca.

Em resposta ao Diário, a Prefeitura de São Caetano, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, informou que iniciará os reparos “necessários e mais urgentes” no local e que pretende finalizar os reparos no parquinho até o fim da semana.