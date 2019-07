Do Dgabc.com.br



02/07/2019 | 20:10



A aproximação de uma frente fria mudará o tempo na região do Grande ABC nesta quarta-feira. O dia terá aumento gradativo da nebulosidade e no final do dia há chances de chuva fraca em pontos isolados. As temperaturas ainda estarão estáveis em comparação com esta terça, com mínima de 16°C e máxima de 25°C.

A partir de quinta-feira as temperaturas despencam e pode haver chuva fraca a moderada a qualquer momento. As menores temperaturas deverão ser registradas na madrugada de sexta para sábado, quando poderão atingir 6°C.