Gana vence, avança como líder e se junta a Camarões nas oitavas da Copa Africana

02/07/2019 | 19:37



A seleção de Gana venceu Guiné-Bissau por 2 a 0, nesta terça-feira, em Suez, no Egito, e assegurou a sua classificação às oitavas de final da Copa Africana de Nações. Com o resultado, a equipe ganesa também avançou como líder do Grupo F da competição, com cinco pontos.

Sob risco de ser eliminado, o time ganês começou a ter um pouco mais de tranquilidade a partir do primeiro minuto do segundo tempo do duelo desta terça, quando abriu o placar com um gol de Jordan Ayew. Mais tarde, aos 27, Thomas Partey decretou o 2 a 0.

Foi a primeira vitória de Gana nesta Copa Africana, na qual acumulou empates nas duas rodadas iniciais desta chave. Mesmo assim, garantiu a ponta porque Camarões, que ocupava a liderança, não passou de um empate de um 0 a 0 com o Benin no outro confronto que fechou esta chave.

Atuais campeões continentais, os camaroneses também fecharam campanha na primeira fase com cinco pontos, mas ficaram na vice-liderança pelos critérios de desempate. O Benin, com três pontos, assegurou classificação às oitavas de final como um dos melhores terceiros colocados. A seleção de Guiné-Bissau, com somente um ponto, foi eliminada.

O Grupo F da Copa Africana também foi finalizado nesta terça-feira e contou com o Mali avançando à próxima fase como líder, com sete pontos, somados graças a uma vitória por 1 a 0 sobre Angola, na cidade egípcia de Ismaília.

No outro jogo que fechou esta chave, a Tunísia empatou por 0 a 0 com a Mauritânia, em Suez, e foi às oitavas de final como vice-líder, com apenas três pontos. Os angolanos, com dois pontos, também foram à próxima fase como um dos melhores terceiros colocados.

OITAVAS DE FINAL DEFINIDAS - Todos os duelos da oitavas de final ficaram definidos após a realização dos jogos desta terça. Os confrontos serão os seguintes: Marrocos x Benin, Uganda x Senegal, Nigéria x Camarões, Egito x África do Sul, Madagáscar x Congo, Argélia x Guiné, Mali x Costa do Marfim e Gana x Tunísia. Esta fase começará na sexta-feira e termina na próxima segunda.