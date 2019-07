Dirigente admite proposta por Abner e revela permanência de Tiago Real na Ponte

02/07/2019 | 18:28



Responsável pela reformulação que o elenco da Ponte Preta passou nos últimos meses, o gerente de futebol Gustavo Bueno concedeu uma entrevista coletiva nesta terça-feira para comentar principalmente sobre a situação do lateral-esquerdo Abner.

O dirigente confirmou que recebeu uma proposta do Athletico-PR pelo jogador de apenas 18 anos, mas não entrou em maiores detalhes e disse que a oferta está sendo analisada pela diretoria. A multa rescisória para o mercado interno é de R$ 10 milhões e os valores oferecidos pelos paranaenses seriam de R$ 6,5 milhões.

"De forma oficial, até o presente momento recebemos apenas uma proposta do Athletico-PR pelo Abner. Queremos deixar claro que vamos buscar a melhor situação para a Ponte. Existe o ideal e o possível. A ideia nossa é que a gente consiga fazer uma boa venda e a permanência até o fim da Série B", afirmou Bueno.

Não vivendo uma das melhores situações financeiras, a Ponte Preta espera negociar o goleiro Ivan e o lateral Abner para conseguir manter os salários em dia até o fim da temporada. O desejo do clube, porém, é continuar com uma boa porcentagem nos direitos econômicos e mantê-los até o fim da Série B.

Nesta terça-feira, Gustavo Bueno também anunciou a permanência de Tiago Real, que aceitou reduzir seu salário para seguir fazendo parte do elenco. Por outro lado, o lateral-esquerdo Giovanni deve ter sua saída confirmada nos próximos dias.

Na quarta colocação da Série B, com 15 pontos, a Ponte Preta entra em campo no dia 12 de julho, contra o Oeste, às 21h30, no Moisés Lucarelli, pela nona rodada.