EPE: Consumo de energia elétrica sobe 3,2% em maio ante maio 2018

02/07/2019 | 17:50



O consumo de energia elétrica subiu 3,2% em maio, para 40. 435 megawatts (MW), contra o mesmo mês de 2018, informou a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), quando ocorreu greve de caminhoneiros. O consumo industrial de eletricidade subiu 2,5% na mesma comparação, mas na série de taxas acumuladas nos últimos 12 meses registra queda de 0,4% até maio.

No ano até maio, a queda do consumo industrial de eletricidade foi de 1,4%, único recuo nesse parâmetro entre as classes pesquisadas. O consumo residencial em 2019 até maio cresceu 3,9%, e o setor comercial, 4,3%.

Em maio, a classe residencial teve alta de consumo de 4,4%, enquanto a comercial subiu 4,9%, informou a EPE. Segundo o braço técnico do Ministério de Minas e Energia (MME) para planejamento do setor de energia, o aumento de consumo no mês de maio foi influenciado pelo efeito estatístico de base baixa em maio de 2018, afetada pela greve dos caminhoneiros.

"Além disso, a classe industrial continuou impactada em maio pelos efeitos do desastre ambiental em Brumadinho (MG), refletido na queda de 13,9% no consumo de energia elétrica do ramo extrativo de minerais metálicos", informou a EPE na sua Resenha Mensal.

Segundo o levantamento, todas as regiões do País registraram aumento no consumo de eletricidade em maio, em especial o Sudeste (+2,6%) e o Nordeste (+6,1%). No recorte cativo e livre, houve elevação do consumo de energia elétrica em maio em ambas as modalidades de contratação, sendo alta de 1,4% entre os consumidores cativos e de 6,7% entre os livres.