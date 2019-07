Leo Dias afirma que Mara Maravilha seria 'bem-vinda' de volta ao 'Fofocalizando'

02/07/2019 | 17:40



O apresentador Leo Dias afirmou que sua ex-colega Mara Maravilha, com quem já chegou a discutir no ar, seria "bem-vinda" em uma possível volta ao Fofocalizando, em entrevista ao Pânico desta terça-feira, 2.

Em determinado momento do programa, Leo foi questionado se acredita que Mara Maravilha vai retornar ao Fofocalizando.

"Acho que vai. ... Coisa de um senhor chamado Silvio Santos. E posso falar uma coisa? Se for para o bem do programa, seja muito bem-vinda, Mara Maravilha, se for para salvar o programa... Porque o programa está com a 'faca no pescoço'."

Em seguida, explicou que não tem "nenhuma" relação com a apresentadora, e falou sobre a situação de seus desentendimentos anteriores: "Ela já perdeu a mão. Eu já perdi a mão várias vezes no ar. Perder a mão é algo normal. A Mara exagera em tudo que a gente fala."

"Mas se for para o bem do programa, se for dar audiência, se for aumentar um ponto de audiência... Mara, te dou o meu lugar. Pra ela voltar. Não tenho nada contra a Mara, nada! Ela errou, pra mim é passado", continuou.

Assista ao momento em que Leo Dias comenta sobre a possibilidade da volta de Mara Maravilha ao Fofocalizando: