Campanha do Agasalho arrecada 5 mil cobertores novos

02/07/2019 | 16:37



A Campanha do Agasalho do Fundo Social de São Paulo, lançada em 20 de maio, no Palácio dos Bandeirantes, arrecadou até agora cerca de 5 mil cobertores novos somente na capital Paulista. A medida também foi estendida nas cidades da região em parceria com os municípios. Até agora já são 1.800 ponto de coleta espalhados por estações da CPTM e do Metrô, shoppings, academias, supermercados e igrejas, entre outros em todo o Estado.

De acordo com levantamento, somando a arrecadação em todas as cidades de São Paulo as pessoas já deixaram nas caixas de coleta cerca de 380 mil peças de roupas, cobertores, toucas e meias para serem entregues às pessoas em situação de vulnerabilidade social. No Grande ABC são 65 locais para arrecadação, distribuídos entre as sete cidades.

O principal objetivo da campanha é arrecadar roupas e cobertores novos ou em bom estado para este ano e tem como tema “Nosso superpoder contra o frio é um agasalho novo”, com os personagens As Meninas Superpoderosas e Ben 10, do canal Cartoon Network.

A primeira-dama e presidente do Conselho do Fundo Social, Bia Doria, relembra das baixas temperatura que devem atingir o estado nos próximos dias e reforça a solicitação: “Doem, além de produtos novos ou em bom estado, meias e sapatos para crianças também. Estamos precisando! ”

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, no próximo fim de semana a temperatura deve cair, chegando a 7 graus só em São Paulo.

O presidente executivo do Fundo Social, Filipe Sabará , destaca que os cursos de capacitação profissional oferecidos pelo Fundo podem transformar o futuro de pessoas que necessitam das doações. “O mais importante é promover capacitação para que as pessoas tenham autonomia para comprarem os próprios agasalhos. Enquanto isso não ocorre, a sociedade colabora com indivíduos ajudando indivíduos.”

Para quem quiser fazer doações ou se tornar parceiro da Campanha, basta acessar www.campanhadoagasalho.sp.gov.br/