Terry Crews confirma As Branquelas 2: - Está acontecendo

02/07/2019 | 16:11



Se você é um dos milhares de fãs do filme As Branquelas, de 2004, aí vai uma boa notícia: o ator Terry Crews, o Latrell Spencer do longa, confirmou que a sequência da produção já está acontecendo. Sim, o responsável por viver o hilário jogador de basquete no filme participou do programa Watch What Happens Live with Andy Cohen e confirmou que o projeto está em andamento.

Ao ser perguntado sobre a produção por um telespectador, ele disse:

- Você sabe, eu estive conversando com o Shawn [Wayans] e ele falou tipo: Cara, nós estamos fazendo!, revelou para o apresentador do talk show.

E não foi só isso, animado com a ideia de voltar para a sequência, Terry brincou que já está se preparando para voltar ao set de filmagem.

- Eu mantive a boa forma apenas para esse filme. Estou malhando há 15 anos para poder gravar, falou aos risos. Incrível, né?