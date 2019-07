Paolla Oliveira pode estar namorando life trainer

02/07/2019 | 16:11



Paolla Oliveira pode estar de namorado novo. Segundo a colunista Fabíola Reipert no programa Balanço Geral desta terça-feira, dia 2, a atriz estaria de affair com o life trainer Douglas Maluf.

Douglas já trabalhou com celebridades como Angélica, Claudia Raia, Carolina Dieckmann, Grazi Massafera, Wanessa Camargo e Fernanda Souza!

Ele utiliza técnicas como programação neurolinguística para tratar questões dos famosos, e, de acordo com Fabíola, Paolla foi até ele após o doloroso término com Papinha, no começo deste ano.

Vídeo íntimo

Mas não foi só por isso que Paolla virou notícia nesse começo de mês. Um vídeo de sexo, filmado por um homem e postado num famoso site para maiores, mostra uma mulher que seria Paolla Oliveira.

À coluna de Fábia Oliveira, a assessoria de imprensa comentou o vídeo:

Isso não é ela... com certeza colocaram a cabeça dela. Mas estou mandando agora pra ela e vamos tomar as medidas cabíveis, com certeza!

Procurada pelo ESTRELANDO, a assessoria de Paolla ainda não foi encontrada para comentar o caso.