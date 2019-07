Kate Middleton comparece a jogo de tênis e é só simpatia

02/07/2019 | 16:11



Katy Middleton mostrou seu espírito esportivo e compareceu nesta terça-feira, dia 2, a uma partida de tênis do torneio Wibledon - o mais antigo do mundo! Segundo informações das redes sociais da família real britânica, a duquesa assistiu duas partidas: a da Harriet Dart contra a Christina Mchale e a da Katie Boulter contra a Anne Keothavong. Para quem será que ela torceu, hein?

Além deste evento, Kate também organizou um piquenique na última segunda-feira, dia 1, em que interagiu com crianças convidadas em um jardim!

Essa não é a primeira vez que Kate comparece a eventos envolvendo crianças e natureza. Nas redes sociais da realeza se é dito que isso acontece porque ela acredita que quando as crianças passam um tempo ao ar livre, elas conseguem formar bases que podem ajudá-las a ter um bem-estar físico e mental ao longo da vida. Fofíssima, né?

Por falar em contato de crianças com a natureza, segundo a Hello Magazine, Kate contou neste evento que o jardim que ela ajudou a montar em um festival de jardinagem teve um detalhe adicionado por conta de ordens do príncipe George, um de seus três filhos! A publicação afirmou que em uma conversa com o diretor de paisagismo do evento, ele declarou: Nós fizemos os caminhos de pedras porque o príncipe George queria. As crianças amam pular de pedra em pedra e Kate fez questão que tivesse.