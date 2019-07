Luchelle Furtado



02/07/2019 | 16:18

Na hora de montar uma viagem, os turistas costumam levar vários critérios em consideração, como locais de interesse, localização, mobilidade e outros. Com base nisso, a companhia aérea EasyJet realizou uma pesquisa que apontou alguns pontos turísticos que podem decepcionar.

A pesquisa entrevistou duas mil pessoas no Reino Unido e descobriu que 55% dos entrevistados elegeram os destinos por causa de fotos que viram no Instagram. Outros 35% afirmaram que na hora de escolher um destino a maior prioridade é levar em consideração como as fotos ficarão na rede social.

Pontos turísticos que podem decepcionar