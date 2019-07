Após longa espera, 'Wynonna Earp' é renovada para quarta temporada

02/07/2019 | 15:44



Após um longo período de espera e suspeitas de cancelamento, a série de faroeste sobrenatural Wynonna Earp foi renovada para a quarta temporada. O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira, 2, no Twitter oficial da produção.

"Estamos oficialmente de volta!", comunicou a equipe da série em uma sequência de tweets. "Um brinde a entrar com tudo na próxima temporada".

Lançada em 2016, a série do canal de ficção científica Syfy conta a história de Wynonna Earp, jovem desajustada que volta para a pequena cidade de Purgatório, no interior do Canadá, após a morte misteriosa de seu tio. Wynonna é sobrinha do lendário, mas real, pistoleiro Wyatt Earp e carrega a maldição de família - com a arma peacemaker, é a única capaz de enviar demônios de volta para o inferno.

De acordo com a revista Vulture, a temporada será gravada ainda este semestre. O lançamento da quarta temporada está previsto para janeiro de 2020.

Confira o trailer: