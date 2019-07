Formandos da Fundação se apresentam no Santos Dumont

Miriam Gimenes



03/07/2019 | 07:47



As turmas do Programa Mediotec da Fundação das Artes de São Caetano se formam este mês. E como forma de concluir o curso, os alunos de técnico em canto, dança e teatro, entre hoje e sexta, apresentam espetáculos gratuitos, às 20h, no no Teatro Santos Dumont (Avenida Goiás, 1.111).

Quem se forma hoje é a turma do curso técnico em canto, que levará ao público repertório baseado em sucessos da música brasileira, na montagem Grite-me. Amanhã será a vez dos alunos de dança, apresentarão a peça Ser, no Plural ou no Singular?.

Para finalizar, na sexta-feira, será a vez da turma de teatro, que interpretará o texto Bailei na Curva, dramaturgia que mostra a trajetória de sete crianças durante um golpe militar e apresenta um quadro divertido e, ao mesmo tempo, implacável da realidade. Os ingressos devem ser retirados no teatro com uma hora de antecedência.