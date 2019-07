Miriam Gimenes



03/07/2019 | 07:46



A quinta temporada do Dancing Brasil, apresentado por Xuxa Meneghel e Junno Andrade, tem início hoje, às 22h30, na RedeRecord. Transmitido ao vivo do Rio de Janeiro, o reality contará com 13 participantes, que disputam prêmio de R$ 500 mil.

Entre eles estão a ex-ginasta andreense Daniele Hypolito, Bia Feres, Alinne Prado, MC Coringa,Catia Paganote, Maria Cecilia, Maria Paula, Natalia Guimarães, Ricardo Vianna, Thierry Figueira, o são-bernardense Victor Sarro, Vinicius D´black e Zéca Lima.