Sesc TV faz homenagem ao diretor Antunes Filho

Miriam Gimenes



03/07/2019 | 07:43



Um dos mais importantes nomes do teatro brasileiro e mundial, Antunes Filho, que morreu no último dia 2 de maio, aos 89 anos, ganha homenagem da SescTV. O canal reexibe, de amanhã até o dia 20 julho, séries que participou e peças dirigidas por ele.

Amanhã, às 19h, será apresentada As Origens de um Artista, que traz o início da carreira de Antunes e seus primeiros sucessos. No sábado, no mesmo horário, o episódio 60, a Década das Transgressões, que narra a descoberta de Bertolt Brecht, nos anos 1960 e a pesquisa de novas linguagens feita pelo diretor.

No dia 11, às 19h, Desafios de um Tempo Duro revê a época em que Antunes realiza espetáculos comerciais, para o cinema e TV. Já no sábado, dia 13, às 22h, Mestre e Discípulos destaca a trajetória de Macunaíma e o início das pesquisas estéticas do CPT (Centro de Pesquisa Teatral).

No dia 18 às 19h, A Poética do Mal, quinto episódio de O Teatro Segundo Antunes Filho, revela a complexidade do sistema criativo do CPT envolvendo ator, cenógrafos, iluminadores e sonoplastas. A programação completa está em sesctv.org.br.