Projeto de música instrumental volta ao Sesc

Miriam Gimenes



03/07/2019 | 07:42



O Sesc São Caetano (Rua Piauí, 554) retoma, sábado, às 11h, o projeto Música no Jardim, cuja proposta é oferecer música instrumental e erudita apresentadas no formato acústico, em clima intimista. A entrada é gratuita.

O convidado do primeiro fim de semana é Adelson Moreira Duo, que trará composições do seu EP Tributrio Jazz Brasil com standard de jazz, bossa nova, baião e MPB. No repertório, uma mescla de músicas autorais e standards, com momentos de improvisação.

Guitarrista e compositor Adelson Moreira, trabalhou com variados artistas e gêneros musicais, e desenvolveu após anos de experiência seu projeto Instrumental, que se dedica atualmente à gravação, onde já lançou a primeira parte com o EP Tributrio Jazz Brasil.

Quem participa da apresentação do Duo é o parceiro e contrabaixista são-bernardense Aislã Sousa.