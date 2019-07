Alerta que vem de dentro

Richard Molina/Especial para o Diário



03/07/2019 | 07:40



A depressão não é uma doença fácil. Invariavelmente, não vem com razão ou motivo específico, mas também pode ser desencadeada por traumas marcantes, assim como pela sensação de insatisfação com as relações, com o trabalho ou com a própria imagem. A autora Leiri Jasicki, 34 anos, de Santo André, acaba de lançar seu segundo livro, que trata desse tema com atenção especial para os jovens.

Em A Youtuber, uma influenciadora digital em ascensão chamada Maya sofre acidente logo após fechar importante contrato de patrocínio. Depois, com uma cicatriz destacada no rosto, a jovem decide se afastar das redes sociais e passa a trilhar caminho de autodestruição, até encontrar a ajuda necessária em almas amigas que conhece pelo caminho; entre elas, uma fã na mesma situação.

A ideia surgiu de uma inquietação da própria escritora sobre o assunto. “Percebi muitos casos de suicídio entre jovens, depressão na adolescência, bullying. E a questão das mídias sociais. Percebo que as pessoas ainda não sabem lidar direito com essa questão da autoimagem. Foi me dando um nó na garganta.” Com o tema em evidência constante em conversas com amigos, notícias e no mundo dos famosos, Leiri decidiu fazer sua abordagem de um jeito específico. “As pessoas precisam tratar desse assunto, mas não sempre por esse lado de inevitabilidade, quis escrever por um lado positivo.”

A escolha da protagonista também foi pensada. “Queria atingir os jovens. Os influenciadores digitais são, muitas vezes, responsáveis por passar uma imagem de perfeição, e a pessoa do outro lado da tela absorve isso. Se chega ao ponto de uma youtuber famosa com milhões de seguidores perceber que precisa de ajuda, quem somos nós?”, conclui. Há pouco, por exemplo, o youtuber Whindersson Nunes disse lutar contra a doença.

Leiri contou que a depressão real, diagnosticada, não fez parte da sua vida. Mas que já teve uma experiência preocupante na infância que lhe serviu de inspiração. “Tinha 12 anos. Comecei a sentir uma tristeza muito grande, e não sabia o que era. Até que realmente ficou tão intenso que tive que chegar para o meu pai, ‘me ajuda, não sei mais o que fazer’.”

Com a ajuda do pai, Leiri se recuperou, mas relaxou. “Foi importante para perceber que eu posso ter uma tendência e devo ficar alerta. Quando começo a ter muitos momentos de tristeza, sei que não posso deixar de cuidar disso.”

O livro custa R$ 37,90 e está disponível na loja on-line da Volúpia Editora (volupiaeditora.lojavirtualnuvem.com.br), responsável pela publicação.