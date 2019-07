Airbnb anuncia nova categoria com hospedagem de luxo

Redação



02/07/2019 | 15:18

O Airbnb Luxe é a nova categoria anunciada pela empresa. Voltada para a hospedagem de luxo, ela promete uma nova experiência, com acesso a propriedades únicas e serviços personalizados.

Hospedagem de luxo do Airbnb

Com o Airbnb Luxe, os viajantes podem ficar em lugares diferenciados, incluindo casas premiadas na Nova Zelândia e África do Sul, castelos na França e vilas históricas na Toscana. Os fãs da literatura podem procurar inspiração à beira-mar na luxuosa The Fleming Villa, na vila jamaicana onde Ian Fleming se inspirou para escrever para seus famosos romances.

Outros podem preferir total privacidade e exclusividade reservando uma ilha inteira com seu próprio fuso horário autodeclarado, no atol privado na Polinésia Francesa, Nukutepipi. O local tem curadoria de Guy Laliberté, fundador do Cirque du Soleil e do Lune Rouge.

O novo serviço da plataforma se baseia na experiência em viagens de luxo que o Airbnb ganhou com a aquisição da Luxury Retreats, em 2017. Esta nova categoria foi lançada com mais de 2 mil casas, escolhidas a dedo em todo o mundo. Cada uma delas passou por uma avaliação rigorosa, com mais de 300 critérios, para atender aos padrões exigidos pela empresa.

Diferenciais

Cada reserva do Airbnb Luxe dá acesso a um designer de viagens dedicado e treinado, que garantirá que a estadia seja adaptada às necessidades exclusivas do viajante em todas as etapas do processo. Depois de reservar uma hospedagem, o especialista garante check-in sem esforço e coordena experiências, desde cuidados com crianças até contratação de chefs particulares e massagem terapêutica na casa.

Resorts luxuosos

