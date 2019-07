02/07/2019 | 14:51



Após o anúncio de que foi nomeada pelo Conselho Europeu como candidata à presidência do Banco Central Europeu (BCE), a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, afirmou que decidiu se afastar temporariamente das responsabilidades no comando do organismo durante o período de nomeação.

"Estou honrada por ter sido nomeada à presidência do BCE", escreveu a francesa em sua conta no Twitter, antes de esclarecer que a decisão de se afastar do FMI foi tomada após consultas com o comitê de ética da diretoria executiva do fundo.