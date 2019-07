Márcio Bernardes



02/07/2019 | 14:30



Faltam 4 jogos para terminar a Copa América. É possível, no entanto, fazer uma boa avaliação da competição. O resultado que prevíamos, negativo e de pouco nível técnico, infelizmente, não se confirmou. Foi pior do que imaginávamos.



Nos 18 jogos da primeira fase, 30% terminaram empatados. Os torcedores, que pagaram fortunas para irem aos estádios, viram poucos espetáculos, na verdadeira acepção da palavra. A goleada do Brasil sobre o Peru foi uma positiva exceção.



Nas quartas de final três jogos terminaram sem vencedor. Apenas a Argentina ganhou da Venezuela por 2 a zero. E para piorar a avaliação, as seleções não mostraram nada empolgante.



As condições dos gramados, especialmente em Salvador, Porto Alegre e Rio de Janeiro, prejudicaram ainda mais a exibição de vários atletas. Messi, Suarez, Phelippe Coutinho, entre outros, não empolgaram. Algumas vozes atribuíram o fraco futebol ao cansaço dos jogadores. Deve-se reconhecer que a temporada europeia foi extenuante.



Quem estão gostando da Copa América são os cartolas do COL e Conmebol. O faturamento nas arrecadações tem sido espetacular. O dinheiro tem destino suspeito e ignorado. Além do preço dos ingressos ter batido recordes históricos.



Brasileirão



Os ouvintes que participam do meu programa Debate Bola da rádio Transamérica têm mostrado decepção com o nível técnico da Copa América. Como dissemos acima pouquíssimos jogos empolgaram. O que a galera pede é a volta urgente do Brasileiro-19. Isso só vai acontecer no final de semana, 13 e 14 de julho.



Faltam ainda 4 jogos para terminar a Copa América. Pode até acontecer um grande espetáculo. Mas a galera, decepcionada com as seleções, principalmente a brasileira, quer voltar a torcer pelo seu verdadeiro amor: o seu time do coração.



Brasil x Argentina



Tomara que o receio não atrapalhe a criatividade. As duas maiores seleções do continente deveriam jogar o jogo nesta terça-feira em Belo Horizonte. Sem esquemas táticos covardes e retranqueiros. Sem vergonha de ser feliz. Tomara!