Miley Cyrus mostra empoderamento no clipe Mother's Daughter

02/07/2019 | 14:11



Miley Cyrus é conhecida por seu trabalho e visual excêntricos e cheios de mensagens. E agora, na terça-feira, dia 2, ela lançou o que talvez seja seu clipe com mais referências a empoderamento: Mother's Daughter.

Uma mãe amamentando, uma mulher gorda nua, uma pessoa com a camiseta escrito elas/eles - em referência ao uso do pronome com que uma pessoa se identifica - uma pessoa cadeirante, pontos de cesariana e uma mulher com protetor diário são algumas das imagens que se mesclam com a de Miley em um macacão de látex vermelho.

Algumas frases também passam na tela, como: O pecado está nos seus olhos, Eu sou livre e Meu corpo, minhas regras. Na letra, ela diz, em uma parte da canção: Não mexa com a minha liberdade/Voltei para fazer o que tinha que fazer/Sou má/Deve ser algo na água ou que sou filha da minha mãe.

Por falar na mãe de Miley, Tish Cyrus aparece no vídeo, tomando café em um sofá com a filha.