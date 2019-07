Netflix lança app que funciona com palha de aço para divulgar 'Stranger Things'

02/07/2019 | 13:58



A Netflix lançou nesta segunda-feira, dia 1º, em parceria com a Bombril, o aplicativo Stranger Antenna, no qual basta aproximar o produto de limpeza da câmera do celular para a plataforma sintonizar com pistas exclusivas da terceira temporada de Stranger Things.

Na propaganda de um minuto, o ator Carlos Moreno mostra como a novidade retrô funciona, recordando do uso da palha de aço nas antenas de televisão para conseguir sinal. Interpretando alguns dos principais personagens, ele encena a Eleven (Millie Bobby Brown) usando o poder da mente para fazer o aparelho funcionar.