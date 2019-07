Ex-integrante de One Direction critica cena de sexo entre ele e antigo colega de banda em série

02/07/2019 | 13:10



Com certeza todas as fãs de One Direction já ouviram falar no shipp entre os integrantes Louis Tomlinson e Harry Styles! Na época em que a banda era ativa, alguns fãs que seguiam a banda criavam fanfics em que os dois integrantes se relacionavam. Porém, o tempo passou e agora em 2019 Louis se irritou com cena da série Euphoria, que resolveu retratar em um de seus episódios um momento de Larry Stylinson, apelido dado ao casal fictício.

No último domingo, dia 30, o terceiro episódio da série foi ar e ele contava com uma cena em que uma personagem imaginava o momento em que Harry e Louis faziam sexo oral durante os bastidores de um show. Na história, a garota é uma famosa escritora de fanfics e os seus pensamentos são recriados por meio de uma animação.

Entretanto, alguns fãs das boy band não gostaram nada do que assistiram na TV e foram no Twitter questionar se seus ídolos sabiam que aquela cena seria transmitida e se eles haviam aprovado o conteúdo da cena. Louis não poupou de falar sobre o assunto e logo respondeu na rede social:

Eu posso categoricamente dizer que eu não fui contatado e nem aprovei isso.

Por sua vez, Barbie Ferreira, a atriz que interpreta a personagem que imagina a cena, contou em uma entrevista ao The Hollywood Reporter que consegue se identificar com a cena. Ela afirma isso pois vivenciou a época do auge da One Direction, relembrando que acompanhou muitas pessoas criando histórias sobre seus ídolos para poderem escapar de suas realidades.