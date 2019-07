Marido de Sandy passa a seguir Paulinho Vilhena, ex-namorado da cantora, no Instagram

02/07/2019 | 13:10



O que aconteceu no passado, ficou no passado! Pelo menos é o que parece para Lucas Lima, que recentemente passou a seguir o primeiro namorado da sua esposa no Instagram. Paulinho Vilhena, ex da cantora, aparece como o último perfil adicionado pelo músico em sua rede social.

O follow, no entanto, não foi retribuído por Paulinho, que está curtindo viagem de férias pela Europa. Por enquanto, o ator não passou a seguir Lucas Lima no Instagram, sendo apenas acompanhado por Sandy, que além de seguir o ex, acompanha apenas mais 125 pessoas em seu perfil.

Para quem não se lembra, Paulinho e Sandy tiveram um namoro que durou cerca de oito meses e que começou quando eles contracenavam juntos no seriado da dupla Sandy&Junior na TV Globo, em 1999. A relação chegou ao fim no início dos anos 200 e os dois seguiram atuando na produção.

Mas mesmo após o fim do relacionamento, eles parecem ter continuado amigos, já que recentemente Paulinho compartilhou uma foto ao lado da cantora durante participação no programa Caldeirão do Huck e também relembrou momento dos dois ao lado de Fernanda Paes Leme nos bastidores de gravação do seriado que marcou época.