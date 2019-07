Ex de Nego do Borel, Julia Schiavi estaria vivendo affair com Gabriel Jesus

02/07/2019 | 12:11



Após o término do namoro com Nego do Borel, a influencer digital e modelo Julia Schavi pode ter engatado romance com outra celebridade! Segundo o colunista Leo Dias, a loira está vivendo um affair com ninguém menos que Gabriel Jesus, craque da seleção brasileira de futebol.

Os dois ainda estariam tentando esconder o romance dos fãs e seguidores, no entanto, muita gente já andou percebendo a interação entre eles nas redes sociais e questionando sobre o possível envolvimento. Além de curtirem as fotos um do outro, Julia também estaria apagando comentários de perfis que a questionam sobre Gabriel e suas últimas publicações não estão abertas para receber mensagens.

Recentemente, ela também apareceu com um buquê de flores que ganhou e abraçadinha com alguém, indicando que seria o jogador de futebol.

E aí, será que eles vão assumir o romance?